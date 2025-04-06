"Сибирь" сравняла счет в серии плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты новосибирской "Сибири" одолели уфимский "Салават Юлаев" в шестом матче серии стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:2 (0:1, 4:1, 1:0).

В составе "Сибири" голы провели Энди Андреофф (27-я минута), Иван Климович (27, 48), Валентин Пьянов (31), Тревор Мерфи (39).

Авторы голов в составе "Салавата Юлаева": Шелдон Ремпал (16), Петрх Хохряков (28).

Счет в серии до четырех побед стал равным – 3-3. Решающий матч пройдет в Уфе 8 апреля.