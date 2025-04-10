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Министр спорта РФ высказался за возврат пива на стадионы

Министр спорта РФ высказался за возврат пива на стадионы
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался за возвращение продажи пива на российских стадионах, так как это принесет дополнительные средства для развития спорта в стране.

"У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища. Это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, к спорту, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, они не спортсмены, они болельщики", - сказал Дегтярев в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

По его словам, когда во время Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году на стадионах разрешили продавать пиво, "атмосфера была хорошая, инцидентов не было".

"Если человек хочет выпить, он делает кассу кому? Близлежащему магазину и ларьку. Так вот эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения - это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов", - подчеркнул Дегтярев.

"Я в наших людей верю, люблю, доверяю и считаю, что можно было бы вернуть", - добавил он.

Михаил Дегтярев Минспорт РФ
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