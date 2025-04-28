Мирра Андреева обыграла украинку Юлию Стародубцеву на турнире в Мадриде

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Юлией Стародубцевой в четвертом круге турнира категории WTA1000 в Мадриде.

Результат встречи – 6:1, 6:4 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место и является первой ракеткой России. Стародубцева – на 99-м месте мирового рейтинга.

В четвертьфинале соперницей Андреевой будет четвертая ракетка мира американка Коко Гауфф.

Призовой фонд соревнования – свыше 7,8 млн евро.