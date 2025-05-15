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"Кубок Победы-2025" по боксу стартует 21 мая в Перми

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Четвертый розыгрыш Всероссийского турнира "Кубок Победы" стартует 21 мая в Перми, где в рамках первого этапа состоятся четвертьфинальные поединки, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнование посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Масштабные соревнования будут организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Анонсируется, что борьбу за награды поведут команды "Сибирь" (боксеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), "Кама" (Приволжский ФО), "Сталинград" (Южный ФО и Северо-Кавказский ФО), "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО), "Тула" (Центральный ФО), "Москва" (Москва), "Урал" (Уральский ФО), "Баку".

По сравнению с предыдущим турниром в составе его участников внесены изменения: вместо команды "Кавказ" выступит "Баку", а боксеры Северо-Кавказского ФО будут выступать в "Сталинграде".

Соревнования будут проходить в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты.

Действующим чемпионом является команда "Тула".

Первый этап "Кубка Победы-2025" пройдет 21-22 мая в Перми, когда состоятся четвертьфинальные поединки. 21 мая встретятся "Сибирь" и "Ленинград", а также "Кама" - "Москва". 22 мая на этой стадии сойдутся "Сталинград" и "Тула", а также "Баку" - "Урал".

На втором этапе "Кубка Победы-2025", который пройдет 29 мая в Саранске, состоятся полуфиналы. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Оренбурге.

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