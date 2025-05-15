Футболиста Российской премьер-лиги призвали в армию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник махачкалинского "Динамо" Кирилл Зинович вынужден приостановить карьеру футболиста: его призвали в армию Белоруссии.

Как заявил генеральный директор клуба Российской премьер-лиги Шамиль Газизов, до 25 мая игрок находится в "Динамо" в командировке, после чего отправляется в Белоруссию.

"Он уже там был и принял присягу. Можно сказать, что он уже в армии, принял присягу в начале мая. У него было много повесток, и он всегда являлся в военкомат. В этот раз решение по нему приняли такое. Что будет дальше, пока не знаю. Возможно, это будет приостановка контракта... Будем разговаривать. Его контракт действителен еще два года", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

22-летний Зинович в этом сезоне провел 31 матч во всех турнирах, на его счету один гол.