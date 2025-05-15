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Финляндия забросила девять шайб словенцам в матче ЧМ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 9:1 разгромили национальную команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира-2025.

Матч прошел в Стокгольме.

Главным героем встречи стал нападающий Ээли Толванен, забросивший в ворота соперника четыре шайбы.

Команды провели по четыре матча. Финляндия набрала 8 очков и занимает третье место в группе А. Словения – на последнем, восьмом месте группы, ни одного балла команда не набрала.

В параллельно шедшем матче сборная Швейцарии в датском Хернинге со счетом 5:1 взяла верх над Германией. В составе победителей покер оформил Свен Андригетто.

Победа вывела Швейцарию на первое место в группе В, у команды 10 очков. Германия опустилась на вторую строчку, 9 баллов.

хоккей ЧМ по хоккею
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