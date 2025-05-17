"Кристал Пэлас" обыграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Кристал Пэлас" завоевали Кубок Англии, обыграв в решающем матче "Манчестер Сити".

Матч на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 1:0.

На 16-й минуте гол забил Эберечи Эзе. "Манчестер Сити" имел шанс отыграться с пенальти, однако Омар Мармуш не смог его реализовать (36-я минута).

"Кристал Пэлас" выиграл турнир впервые в истории. "Манчестер Сити" становился обладателем трофея семь раз. Рекордсмен – "Арсенал" (14).