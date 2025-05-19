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СМИ сообщили о смене руководства ФК "Ростов" после суперфинала Кубка России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В руководстве футбольного клуба "Ростов" в скором времени ожидаются масштабные кадровые изменения, сообщает "Спорт-Экспресс".

После суперфинала Кубка России с московским ЦСКА (игра состоится 1 июня), руководство клуба из Ростова-на-Дону и тренерский штаб объявят о своем уходе. Клуб покинут, в частности, президент "Ростова" Арташес Арутюнянц, спортивный директор клуба Алексей Рыскин, тренеры, большое количество игроков.

Согласно информации "Спорт-Экспресса", одним из тех, кто "будет иметь отношение к принятию важных решений в жизни клуба", станет нынешний президент "Чайки" из Песчанокопского Андрей Чайка.

Ростов ЦСКА футбол
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