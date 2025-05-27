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"Каролина" сократила отставание от "Флориды" в полуфинальной серии Кубка Стэнли

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Каролины" со счетом 3:0 одолели "Флориду" в четвертом матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

Встреча прошла на льду "Флориды".

По одной голевой передаче записали на свой счет российские хоккеисты защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. В этих голевых атаках "Каролина" поразила пустые ворота соперника.

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 26.

"Каролина" сократила отставание в серии по победам. В ней ведет "Флорида" со счетом 3-1, серия длится до четырех побед.

Флорида НХЛ Каролина Александр Никишин Сергей Бобровский Андрей Свечников хоккей
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