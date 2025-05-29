Поиск

Фестиваль спорта IRONSTAR впервые пройдет в Минске

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Минске состоится первый в истории серии IRONSTAR зарубежный фестиваль — IRONSTAR MINSK 2025. Соревнования запланированы на 31 мая и 1 июня.

В рамках стартов пройдут мужские, женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки. Всего в соревнованиях примут участие более 2 тыс. любителей спорта.

"Для нас важно не только расширять географию стартов, но и давать триатлетам возможность соревноваться в новых уникальных локациях. Минск станет важной точкой на карте IRONSTAR, объединяя участников из Беларуси, России и других стран", — рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Награждение пройдет среди победителей в абсолютном зачете — с первого по шестое место среди мужчин и женщин. В возрастных категориях награды получат мужчины и женщины, занявшие первые три места в своих группах. Среди эстафетных команд наградят по три мужские, женские и смешанные команды, показавшие лучший результат.

IRONSTAR считается крупнейшей в России серией стартов по триатлону. Ежегодно участие в соревнованиях принимают около 10 тыс. спортсменов

Минск IRONSTAR Владимир Шейкин триатлон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

"Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА

"Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА

"Динамо" продлило контракт с Константином Тюкавиным

"Динамо" продлило контракт с Константином Тюкавиным

Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной"

Андрей Рублев вышел во второй круг Roland Garros

ОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИ

ОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИ

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Смолов покинул "Краснодар" после триумфа в РПЛ

Мирра Андреева вышла во второй круг Roland Garros

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });