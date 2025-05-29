Фестиваль спорта IRONSTAR впервые пройдет в Минске

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Минске состоится первый в истории серии IRONSTAR зарубежный фестиваль — IRONSTAR MINSK 2025. Соревнования запланированы на 31 мая и 1 июня.

В рамках стартов пройдут мужские, женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки. Всего в соревнованиях примут участие более 2 тыс. любителей спорта.

"Для нас важно не только расширять географию стартов, но и давать триатлетам возможность соревноваться в новых уникальных локациях. Минск станет важной точкой на карте IRONSTAR, объединяя участников из Беларуси, России и других стран", — рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Награждение пройдет среди победителей в абсолютном зачете — с первого по шестое место среди мужчин и женщин. В возрастных категориях награды получат мужчины и женщины, занявшие первые три места в своих группах. Среди эстафетных команд наградят по три мужские, женские и смешанные команды, показавшие лучший результат.

IRONSTAR считается крупнейшей в России серией стартов по триатлону. Ежегодно участие в соревнованиях принимают около 10 тыс. спортсменов