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Чемпион России Сергеев восхитился действиями 46-летнего Пакьяо на ринге

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Чемпион России-2023, двукратный финалист Кубков России, победитель Игр БРИКС-2024, победитель Hardcore Boxing Сергей Сергеев дал высокую оценку действиям филиппинца Мэнни Пакьяо в завершившемся вничью поединке с американцем Марио Барриосом.

"Честно, я в полном восхищении.В 46 лет Пакьяо выходит против чемпиона и не просто выходит, а задает ему жесточайшую трепку. 12 раундов в высочайшем темпе, как будто он и не уходил. Классно было снова увидеть легенду в ринге. Теперь его поединок с Флойдом (Мейвейзером) выглядит куда более реальным. Думаю, все фанаты бокса ждут это противостояние", - сказал Сергеев "Интерфаксу".

"Что касается самого боя. Пакьяо снова доказал, что даже в 46 лет может конкурировать на самом высоком уровне. Он был быстр, активен, и временами реально перехватывал инициативу. Барриос, конечно, выглядел моложе и свежее, особенно в концовке это бросалось в глаза, но нельзя не уважать то, как Мэнни держал темп и давал размены. Ничья - может и спорный, но не скандальный результат. Называть это ограблением точно нельзя. Главное, мы увидели настоящий бокс и, надеюсь, это не последний раз, когда Пакьяо поднимается в ринг", - отметил Сергеев.

Поединок представителей полусреднего веса прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.

Барриос сохранил титул чемпиона мира по версии WBC.

На счету 30-летнего Барриоcа 29 побед (18 – нокаутом), по две ничьи и поражению.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях 46-летний Пакьяо выиграл 62 поединка (39 – нокаутом), потерпел восемь поражений, три боя завершил вничью.

Пакьяо и американец Флойд Мейвейзер провели бой в мае 2015 года. По итогам 12 раундов победу единогласно присудили представителю США.

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