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Ландо Норрис выиграл Гран-При Венгрии "Формулы-1"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ландо Норрис из команды McLaren стал победителем Гран-При Венгрии "Формулы-1" в воскресенье. Это его пятая победа в чемпионате.

Вторым финишировал напарник Норриса Оскар Пиастри, третье место - за Джорджем Расселлом (Mercedes).

В прошлом году на трассе Хунгароринг победителем стал Оскар Пиастри, и это была его первая победа в карьере. Тогда Норрис лидировал, но команда неоднократно просила пропустить Пиастри, считая, что Ландо после пит-стопа должен был оставаться за напарником. Норрис уступил Пиастри за три круга до финиша.

Ландо Норрис Оскар Пиастри Джордж Расселл Формула-1
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