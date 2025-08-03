Ландо Норрис выиграл Гран-При Венгрии "Формулы-1"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ландо Норрис из команды McLaren стал победителем Гран-При Венгрии "Формулы-1" в воскресенье. Это его пятая победа в чемпионате.

Вторым финишировал напарник Норриса Оскар Пиастри, третье место - за Джорджем Расселлом (Mercedes).

В прошлом году на трассе Хунгароринг победителем стал Оскар Пиастри, и это была его первая победа в карьере. Тогда Норрис лидировал, но команда неоднократно просила пропустить Пиастри, считая, что Ландо после пит-стопа должен был оставаться за напарником. Норрис уступил Пиастри за три круга до финиша.