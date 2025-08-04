Генсек EUBC заявил об отсутствии у Усика конкуренции в тяжелом весе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC), глава Iron&GlovesPromotions Кирилл Щекутьев считает, что у абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика отсутствует конкуренция.

"На сегодняшний день у Усика нет оппозиции в тяжелом весе. Да, подрастают молодые пацаны, продвигают молодых проспектов. Но на ближайшую перспективу... Усик в хорошей форме, кто бы что не говорил. Усику 38 лет, а он говорит, что это только начало. В ближайшие два-три года ему тяжело кого-то противопоставить", - сказал Щекутьев "Интерфаксу".

Украинский боксер Усик – абсолютный чемпион мира, он продолжает держать статус непобедимого на профессиональном ринге. У него 24 победы (15 нокаутом).