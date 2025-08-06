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Станислав Черчесов стал новым главным тренером "Ахмата"

Станислав Черчесов стал новым главным тренером "Ахмата"
Станислав Черчесов
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Станислав Черчесов назначен главным тренером "Ахмата", сообщается на сайте футбольного клуба.

Контракт рассчитан на три года.

Черчесов уже был главным тренером команды в 2011-2013 годах, тогда она называлась "Тереком".

С 2016 по 2021 год Черчесов работал главным тренером сборной России. Ранее он также был наставником "Спартака", "Динамо", "Амкара", польской "Легии", венгерского "Ференцвароша". С "Легией" по разу выиграл чемпионат и Кубок Польши, с "Ференцварошем" дважды выиграл чемпионат Венгрии, один раз - Кубок страны.

В июне 2024 года он возглавил сборную Казахстана. Пост главного тренера команды он покинул в январе 2025 года.

Станислав Черчесов Ахмат футбол
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