ЦСКА уступил "Ростову" и впервые проиграл в сезоне в РПЛ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) со счетом 1:0 победили московский ЦСКА в домашнем матче восьмого тура чемпионата России.

На 7-й минуте гол провел Константин Кучаев.

ЦСКА доигрывал матч в численном меньшинстве: на 43-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гайич, на 84-й за две желтые карточки был удален Матеус Алвес.

ЦСКА сейчас занимает четвертое место, в активе команды 15 очков. "Ростов" - на 12-м месте, 8 баллов.

Армейский клуб впервые проиграл в сезоне в РПЛ.