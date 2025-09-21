Поиск

Дубль Угальде принес "Спартаку" победу над "Крыльями Советов" РПЛ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 взяли верх над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче девятого тура чемпионата России.

На 7-й минуте "Крылья" вышли вперед, автором гола стал Владимир Игнатенко.

"Спартак" во втором тайме ответил дублем Манфреда Угальде – на 52-й и 71-й минутах. Для лучшего бомбардира чемпионата РПЛ-2024/25 Угальде это первые голы в нынешнем чемпионате.

"Спартак" набрал 15 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" - на десятом месте, 12 баллов.

Спартак РПЛ Крылья Советов Манфред Угальде Владимир Игнатенко футбол
