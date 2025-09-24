Поиск

ФИФА нацелилась на увеличение числа участников ЧМ до 64 сборных

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата мира с 48 до 64 сборных, сообщает Ole.

Соответствующий проект представил президент Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес. Вероятность того, что ФИФА поддержит проект, оценивается высоко.

В таком случае, число участников увеличат уже на чемпионате мира 2030 года. Ожидается, что команды будут разделены на 16 групп по четыре сборные в каждой. По две лучшие каждой из групп выходят в плей-офф и в дальнейшем ведут награды за медали по олимпийской системе.

Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые в истории примут шесть стран, игры будут проходить на трех континентах – Европе, Южной Америке и Африке.

С 1998 по 2022 год в чемпионатах мира выступали по 32 сборные. На ЧМ-2026 в Канаде, Мексике и США впервые примут участие 48 национальных команд.

