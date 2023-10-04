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Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на трех континентах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые в истории примут шесть стран, игры будут проходить на трех континентах – Европе, Южной Америке и Африке, сообщается на сайте ФИФА.

Решение связано с грядущим в тот период столетием первого чемпионата мира, прошедшего в Уругвае в 1930 году.

"В 2030 году у нас будет уникальное глобальное присутствие, три континента – Африка, Европа и Южная Америка – шесть стран – Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай – приветствуя и объединяя мир, вместе празднуя прекрасную игру, 100-летие чемпионатов мира по футболу", - сказал глава ФИФА Джанни Инфантино.

"Совет ФИФА, представляющий весь мир футбола, единогласно согласился отпраздновать столетие чемпионата мира по футболу, первый раз проведенного в Уругвае в 1930 году, самым подходящим образом. В результате празднование пройдет в Южной Америке, и три южноамериканские страны – Уругвай, Аргентина и Парагвай – организуют по одному матчу чемпионата мира по футболу 2030 года. Первый из этих трех матчей, конечно же, будет сыгран на стадионе. где все началось, на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео, именно в честь столетия чемпионата мира по футболу", - отметил он.

Победителями первого в истории чемпионата мира стали футболисты сборной Уругвая. Чаще всех турнир выигрывала Бразилия – 5 раз. В 2018 году чемпионат мира проводила Россия.

футбол ФИФА
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