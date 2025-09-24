СМИ сообщили о нежелании УЕФА отстранять Израиль после давления США

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять сборные и клубы Израиля от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает Israel Hayom.

От возможности дисквалифицировать израильтян УЕФА отстранился после давления со стороны США: официальные лица этой страны настоятельно призывали руководство союза не нарушать статус-кво.

Теперь вопрос о возможном отстранении Израиля не стоит на повестке дня УЕФА.

Национальная сборная Израиля в настоящее время участвует в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. "Маккаби" Тель-Авив должен участвовать в предстоящем розыгрыше Лиги Европы, первый матч против греческого ПАОК он проведет в среду.

Как сообщалось, в отстранении Израиля был заинтересован один из крупнейших спонсоров УЕФА – Катар. Он начал активную кампанию после израильских ударов по зданию в Дохе, где находились представители руководства движения ХАМАС.