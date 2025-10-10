Поиск

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ

Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Айлендерс".

Это помогло "Питтсбургу" одержать домашнюю победу со счетом 4:3.

В прошлом, стартовом, матче "Питтсбург" одолел "Рейнджерс" со счетом 3:0, в той встрече Малкин сделал две голевые передачи.

Таким образом, со старта сезона 39-летний россиянин набрал 5 (0+5 по системе "гол+пас") очков. А за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Малкин набрал 1351 (514+837) очко. Малкин обошел шведа Матса Сундина (1349) и попал в топ-30 самых результативных игроков в истории лиги.

Что касается матча "Питтсбурга" против "Айлендерс", в составе команды из Нью-Йорка дебютный гол в дебютном официальном матче НХЛ провел российский нападающий Максим Шабанов.

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 24 броска из 28.

