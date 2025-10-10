Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира категории Masters в Шанхае.

Результат – 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 18-е место, Де Минор располагается на седьмой строчке.

Борьбу за выход в финал Медведев поведет с 54-й ракеткой мира французом Артуром Риндеркнехом.

Другая полуфинальная пара: Новак Джокович (Сербия, 5) - Валентин Вашеро (Монако, 204).