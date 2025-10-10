Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Ираном

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вратарь Матвей Сафонов будет капитаном сборной России по футболу в товарищеской встрече против Ирана, сообщает пресс-служба национальной команды страны.

Помимо него, в стартовый состав вошли Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Алексей Батраков, Даниил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьев, Зелимхан Бакаев.

Матч пройдет в Волгограде в пятницу и стартует в 20:00 мск.