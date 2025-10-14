Бадаев назвал минимальными шансы Кавальеро победить Ахметова на турнире Ural FС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что экс-боец UFC россиянин Омари Ахмедов превосходит своего соперника по турниру Ural FC бразильца Родриго Кавальеро в борцовских качествах.

"Кавалейро - это жесткий ударник, и у него всегда будет шанс панчера, но в борьбе у него серьезные пробелы. И как раз в борьбе он и проиграет Омари. В целом я считаю, что у бразильца в бою с Ахмедовым мало шансов, кроме того, чтобы попасть", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

Бой по правилам ММА в среднем весе возглавит турнир Ural FС 17 октября в Каспийске. Для Ахмедова этот бой станет первым с ноября 2022 года.