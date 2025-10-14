Ведущих легкоатлетов России обучили техникой общения со СМИ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики провела обучение по работе с медиа для ведущих атлетов страны, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Шестьдесят спортсменов, включая представителей национальной сборной, посетили мастер-классы и тренинги от известных журналистов, фотографов и медиаэкспертов. Цель новой образовательной программы - повысить медийную грамотность спортсменов и помочь им сформировать личный бренд через СМИ и социальные сети.

Слушателями "Медиа-выходных" стали Полина Кнороз, Сергей Шубенков, Полина Ткалич, Мария Ермакова и другие звезды российской легкой атлетики. В рамках медиа-тренинга участники подробно разобрали современную этику публичных выступлений, на практических заданиях применили техники работы со СМИ и социальными сетями, получили прикладной опыт работы с фото- и телекамерами, а также изучили навыки формирования личного бренда.

"Убежден, что практика коммуникационной подготовки в спорте также важна для спортсменов, представляющих нашу страну", - отметил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Актуальной назвал акцию и председатель ВФЛА Петр Фрадков.

"Сейчас прикладывается максимум усилий для того, чтобы российские легкоатлеты вернулись к участию в главных мировых соревнованиях. При этом мы в ВФЛА также ведем планомерную работу по популяризации массового спорта среди населения, и вовлечение в процесс спортсменов играет здесь важную роль. Именно поэтому медиа-обучение актуально и своевременно. Мы уже начали собирать обратную связь от тех, кто прошел первый курс, для того чтобы сделать программу еще более качественной и полезной", - заявил он.

Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский обратил внимание на то, что звездные легкоатлеты являются примерами для молодого поколения спортсменов.

"Поэтому подобные обучающие программы влияют не только на личную работу спортсменов в медиа-пространстве, но и на будущее всей российской легкой атлетики", - рассказал на медиа-обучении

ВФЛА заверила, что продолжит обучающую программу в 2026 году для того, чтобы развивать навыки построения публичной репутации спортсменов.