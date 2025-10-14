Власти Италии подготовились к протестам против матча отбора на ЧМ с Израилем

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В городе Удине в Италии усилены меры безопасности в связи с проведением отборочного матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Как сообщает итальянская газета "Пост", власти ожидают акции протеста против израильской сборной.

Отмечается, что они предусмотрели некоторые чрезвычайные меры безопасности как на матче, так и на пути к стадиону, с целью предотвращения столкновений и насилия. Задействованы подразделения полиции, карабинеров и армии. До, во время и после игры они будут наблюдать за ситуацией в том числе с воздуха, с полицейских вертолетов и беспилотников.

Вокруг стадиона "Фриули" установлено кольцо бетонных заграждений.

С утра до полуночи в районе стадиона также запрещено продавать и употреблять еду и напитки в стеклянной или керамической таре. Кроме того, держалось в тайне, в какой аэропорт прилетят израильские футболисты и где их разместят.

Последние несколько месяцев местные пропалестинские активисты призывают бойкотировать участие Израиля в международных спортивных соревнованиях в связи с ситуацией в секторе Газа.

В преддверии матча Итальянская ассоциация тренеров по футболу направила обращение к президенту Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравине и попросила его способствовать отстранению Израиля от международных соревнований. Он ответил, что не играть матч в Удине было бы "безумной ошибкой", потому что это не позволило бы Италии претендовать на участие в чемпионате.

Министр спорта Италии Андреа Абоди, в свою очередь, заявил, что такие решения принимаются на уровне ФИФА и УЕФА, а они на данный момент не исключили Израиль из соревнований.

Матч Италия и Израиль пройдет во вторник и стартует в 21:45 мск. В настоящий момент в группе Iлидирует Норвегия, набравшая 18 очков в шести матчах. Италия – на втором месте (12 баллов в пяти встречах), Израиль – на третьем (9 очков в шести матчах).

Прямую путевку получает победитель группы. Команда, занявшая второе место, пройдет дополнительный этап отбора.