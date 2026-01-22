Поиск

Все семь россиян победили во втором круге Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В третий круг теннисного турнира Australian Open-2026 в Мельбурне в мужском и женском одиночных разрядах вышли семь спортсменов из России.

Никто из тех россиян, кто дошел до второго круга, в этой стадии турнира не проиграл.

Пары с участием российских теннисистов в третьем круге выглядят следующим образом:

Мужчины

Даниил Медведев (№12 в мировом рейтинге) – Фабиан Марожан (Венгрия, 47)

Франсиско Черундоло (Аргентина, 21) – Андрей Рублев (15)

Карен Хачанов (18) – Лусиано Дардери (Италия, 25)

Женщины

Елена Габриэла Рузе (Румыния, 79) – Мирра Андреева (7)

Элина Свитолина (Украина, 12) – Диана Шнайдер (22)

Анна Калинская (33) – Ига Швентек (Польша, 2)

Джессика Пегула (США, 6) – Оксана Селехметьева (101)

Australian Open теннис Мельбурн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ДНК-тест подтвердил, что найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову

Хачанов вышел в третий круг Australian Open

"Бавария" завоевала путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Бавария" завоевала путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

В Португалии подожгли статую Роналду

Первая ракетка России вышла в третий круг Australian Open

Первая ракетка России вышла в третий круг Australian Open

МОК пригласил российских лыжников Коростелева и Непряеву выступить на ОИ

МОК пригласил российских лыжников Коростелева и Непряеву выступить на ОИ

Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

"Реал" разгромил "Монако" в Лиге чемпионов УЕФА

"Реал" разгромил "Монако" в Лиге чемпионов УЕФА

"Буде-Глимт" с российским вратарем обыграл "Манчестер Сити" в ЛЧ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });