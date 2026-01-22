Все семь россиян победили во втором круге Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В третий круг теннисного турнира Australian Open-2026 в Мельбурне в мужском и женском одиночных разрядах вышли семь спортсменов из России.

Никто из тех россиян, кто дошел до второго круга, в этой стадии турнира не проиграл.

Пары с участием российских теннисистов в третьем круге выглядят следующим образом:

Мужчины

Даниил Медведев (№12 в мировом рейтинге) – Фабиан Марожан (Венгрия, 47)

Франсиско Черундоло (Аргентина, 21) – Андрей Рублев (15)

Карен Хачанов (18) – Лусиано Дардери (Италия, 25)

Женщины

Елена Габриэла Рузе (Румыния, 79) – Мирра Андреева (7)

Элина Свитолина (Украина, 12) – Диана Шнайдер (22)

Анна Калинская (33) – Ига Швентек (Польша, 2)

Джессика Пегула (США, 6) – Оксана Селехметьева (101)