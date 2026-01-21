Первая ракетка России вышла в третий круг Australian Open
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Греции Марию Саккари в матче второго круга проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open-2026.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место – наивысшее среди россиянок. Саккари – 53-я ракетка мира.
Турнирная сетка вывела Андрееву на 79-ю ракетку мира Елену Габриэлу Рузе (Румыния).