Первая ракетка России вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева в матче второго круга турнира Australian Open против Марии Саккари
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Греции Марию Саккари в матче второго круга проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open-2026.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место – наивысшее среди россиянок. Саккари – 53-я ракетка мира.

Турнирная сетка вывела Андрееву на 79-ю ракетку мира Елену Габриэлу Рузе (Румыния).

