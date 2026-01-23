Перешедшая под флаг Австрии россиянка проиграла Соболенко на Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в матче третьего круга теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2026 в Мельбурне.

Результат – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).

В декабре 2025 года россиянка Потапова объявила о смене спортивного гражданства на австрийское. В мировом рейтинге она занимает сейчас 55-е место.

Что касается Соболенко, в четвертом круге она сыграет с канадкой Викторией Мбоко (№ 16 в мировом рейтинге).

Соболенко – двукратная (2023, 2024) победительница AustralianOpen. Из турниров Большого шлема она также выигрывала USOpen (2024, 2025). По разу Соболенко становилась победительницей этих турниров в парном разряде – в 2021 и 2019 годы соответственно.