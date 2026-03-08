Кучеров в шестой раз в карьере достиг отметки в 100 очков за сезон в НХЛ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Тампа-Бэй" россиянин Никита Кучеров набрал 100-е очко в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Юбилейной отметки он достиг, оформив четыре голевых паса в матче регулярного чемпионата против "Торонто". Встреча завершилась победой "Тампы" со счетом 5:2. Сейчас на счету россиянина 32 гола и 68 результативных передач в нынешнем сезоне.

Для того, чтобы набрать 100 очков, Кучерову понадобилось 57 игр - это второй показатель среди действующих игроков НХЛ. Быстрее данную вершину покорял только Коннор Макдэвид (53 игры в сезоне-2020/21).

Всего 32-летний Кучеров шесть раз в карьере достигал отметки в 100 очков за сезон.