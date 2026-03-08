Поиск

Кучеров в шестой раз в карьере достиг отметки в 100 очков за сезон в НХЛ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Тампа-Бэй" россиянин Никита Кучеров набрал 100-е очко в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Юбилейной отметки он достиг, оформив четыре голевых паса в матче регулярного чемпионата против "Торонто". Встреча завершилась победой "Тампы" со счетом 5:2. Сейчас на счету россиянина 32 гола и 68 результативных передач в нынешнем сезоне.

Для того, чтобы набрать 100 очков, Кучерову понадобилось 57 игр - это второй показатель среди действующих игроков НХЛ. Быстрее данную вершину покорял только Коннор Макдэвид (53 игры в сезоне-2020/21).

Всего 32-летний Кучеров шесть раз в карьере достигал отметки в 100 очков за сезон.

Торонто хоккей НХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Большунов стал победителем в марафоне на чемпионате России

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Молодежные сборные России по гандболу допустят к международным турнирам под флагом РФ

Российский горнолыжник Бугаев стал бронзовым призером Паралимпиады

Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде

Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде

НХЛ дисквалифицировала Евгения Малкина на пять матчей

НХЛ дисквалифицировала Евгения Малкина на пять матчей

Российская делегация прошла с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады

Российская делегация прошла с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады

Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес"

Молодежные сборные России по волейболу допустили к турнирам в Европе под флагом РФ

Молодежные сборные России по волейболу допустили к турнирам в Европе под флагом РФ

"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });