Российских штангистов до 20 лет допустили до международных стартов с флагом РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) решил допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в юниорских и молодежных соревнованиях с использованием государственной символики стран. Об этом говорится в заявлении IWF.

Данное правило вступит в силу на предстоящих чемпионатах мира среди юниоров со 2 по 8 мая в Египте и среди молодежи с 5 по 11 июля в Колумбии.

Согласно правилам IWF, в молодежную возрастную категорию входят спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет, а в юниорскую категорию – спортсмены в возрасте от 15 до 20 лет.

В декабре прошлого года МОК снял ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.