"Спартак" сыграл вничью со сборной Китая по футболу

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:2 завершили товарищескую встречу против национальной команды Китая.

Встреча состоялась в ОАЭ, где команды проводят тренировочный сбор.

На 22-й минуте Кристофер Мартинс вывел "Спартак" вперед. На 60-й и 63-й минутах сборная Китая провела две результативные передачи. На 72-й Антон Заболотный сравнял счет.

По договоренности команд матч прошел в закрытом режиме и ранее не анонсировался.

Для "Спартака" игра стала единственной на первом сборе и первой после назначения испанца Хуана Карседо на пост главного тренера команды.

футбол Спартак ОАЭ Китай
