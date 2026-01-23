"Спартак" сыграл вничью со сборной Китая по футболу
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:2 завершили товарищескую встречу против национальной команды Китая.
Встреча состоялась в ОАЭ, где команды проводят тренировочный сбор.
На 22-й минуте Кристофер Мартинс вывел "Спартак" вперед. На 60-й и 63-й минутах сборная Китая провела две результативные передачи. На 72-й Антон Заболотный сравнял счет.
По договоренности команд матч прошел в закрытом режиме и ранее не анонсировался.
Для "Спартака" игра стала единственной на первом сборе и первой после назначения испанца Хуана Карседо на пост главного тренера команды.