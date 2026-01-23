Поиск

Футболист "Зенита" Кассьерра перешел в бразильский "Атлетико Минейро"

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Колумбийский нападающий Матео Кассьерра стал игроком бразильского "Атлетико Минейро", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Атлетико Минейро" достигли принципиальной договоренности о переходе нападающего в команду из Белу-Оризонти. "Зенит" благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле!" – говорится в сообщении.

28-летний форвард перешел в "Зенит" летом 2022 года из "Сочи". В составе "Зенита" он дважды стал чемпионом России, один раз - обладателем Кубка России, три раза – обладателем Суперкубка страны. На его счету в составе петербургской команды 49 голов и 21 результативная передача в 127 матчах.

