Россиянка Селехметьева проиграла в третьем круге Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла американке Джессике Пегуле в матче третьего круга турнира Большого шлема AustralianOpen-2026 в Мельбурне.

Результат противостояния – 6:3, 6:2 в пользу представительницы США.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Селехметьева занимает 101-е место, Пегула – шестое.

Из девяти заявленных на турнир в сетке женского одиночного разряда россиянок участие в Australian Open продолжают вести две спортсменки. Седьмая ракетка мира Мирра Андреева в четвертом круге сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (№12 в мировом рейтинге). Анна Калинская (33) еще в третьем круге встречается со второй ракеткой мира Игой Швентек (Польша).

Что касается Джессики Пегулы, борьбу за выход в четвертьфинал она поведет с соотечественницей Мэдисон Киз (9).