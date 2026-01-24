Поиск

Россиянка Селехметьева проиграла в третьем круге Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла американке Джессике Пегуле в матче третьего круга турнира Большого шлема AustralianOpen-2026 в Мельбурне.

Результат противостояния – 6:3, 6:2 в пользу представительницы США.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Селехметьева занимает 101-е место, Пегула – шестое.

Из девяти заявленных на турнир в сетке женского одиночного разряда россиянок участие в Australian Open продолжают вести две спортсменки. Седьмая ракетка мира Мирра Андреева в четвертом круге сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (№12 в мировом рейтинге). Анна Калинская (33) еще в третьем круге встречается со второй ракеткой мира Игой Швентек (Польша).

Что касается Джессики Пегулы, борьбу за выход в четвертьфинал она поведет с соотечественницей Мэдисон Киз (9).

Australian Open Мельбурн теннис Оксана Селехметьева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хачанов выбыл из Australian Open

Овечкин довел до 995 число голов в НХЛ с учетом плей-офф

Овечкин довел до 995 число голов в НХЛ с учетом плей-офф

Футболист "Зенита" Кассьерра перешел в бразильский "Атлетико Минейро"

Футболист "Зенита" Кассьерра перешел в бразильский "Атлетико Минейро"

Российских штангистов до 20 лет допустили до международных стартов с флагом РФ

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

Андрей Рублев выбыл из Australian Open

Андрей Рублев выбыл из Australian Open

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Федерация хоккея России обжалует решение о недопуске отечественных молодежных команд

Все семь россиян победили во втором круге Australian Open

ДНК-тест подтвердил, что найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });