Два представителя России дошли до четвертого круга Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Калинская уступила Иге Швентек из Польши в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне

Результат – 6:1, 1:6, 6:1 в пользу Швентек.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская занимает 33-е место, Швентек – вторая ракетка мира.

Таким образом, в мужском и женском одиночных разрядах AustralianOpenосталось по одному представителю России. Даниил Медведев (№12 в мировом рейтинге) сыграет с американцем Лернером Тиеном (29), Мирра Андреева (7) – с украинкой Элиной Свитолиной (12). И Медведев, и Андреева первой ракеткой России.

Australian Open Даниил Медведев теннис Анна Калинская Мирра Андреева
