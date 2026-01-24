Наоми Осака снялась с Australian Open из-за проблем со здоровьем

Наоми Осака Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Японская теннисистка Наоми Осака прервала участие в Australian Open из-за проблем со здоровьем после предыдущих матчей, сообщается в субботу на сайте турнира.

В третьем круге спортсменка должна была встретиться с австралийской теннисисткой Мэддисон Инглис.

В первом круге Осака одержала победу над Антонией Ружич (Хорватия), во втором - над Сораной Кырстей (Румыния).

Японская теннисистка - бывшая первая ракетка мира. Она становилась победительницей Australian Open в 2019 и 2021 годах.