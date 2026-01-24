Поиск

Наоми Осака снялась с Australian Open из-за проблем со здоровьем

Наоми Осака снялась с Australian Open из-за проблем со здоровьем
Наоми Осака
Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Японская теннисистка Наоми Осака прервала участие в Australian Open из-за проблем со здоровьем после предыдущих матчей, сообщается в субботу на сайте турнира.

В третьем круге спортсменка должна была встретиться с австралийской теннисисткой Мэддисон Инглис.

В первом круге Осака одержала победу над Антонией Ружич (Хорватия), во втором - над Сораной Кырстей (Румыния).

Японская теннисистка - бывшая первая ракетка мира. Она становилась победительницей Australian Open в 2019 и 2021 годах.

Australian Open Наоми Осака теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два представителя России дошли до четвертого круга Australian Open

Хачанов выбыл из Australian Open

Овечкин довел до 995 число голов в НХЛ с учетом плей-офф

Овечкин довел до 995 число голов в НХЛ с учетом плей-офф

Футболист "Зенита" Кассьерра перешел в бразильский "Атлетико Минейро"

Футболист "Зенита" Кассьерра перешел в бразильский "Атлетико Минейро"

Российских штангистов до 20 лет допустили до международных стартов с флагом РФ

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

Андрей Рублев выбыл из Australian Open

Андрей Рублев выбыл из Australian Open

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Федерация хоккея России обжалует решение о недопуске отечественных молодежных команд

Все семь россиян победили во втором круге Australian Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });