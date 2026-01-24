Поиск

"Торпедо" крупно обыграло СКА в матче КХЛ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Торпедо" (Нижний Новгород) одержал победу над петербургским СКА в матче КХЛ на домашнем льду.

Матч завершился со счетом 6:0. Голы нижегородской команде обеспечили Егор Соколов, Глеб Пугачев, Сергей Гончарук, Марат Хайруллин, Матвей Поляков и Никита Недопекин.

Ранее "Торпедо" выиграло все три матча со СКА в сезоне.

Также в субботу "Трактор" (Челябинск) обыграл клуб "Адмирал" (Владивосток) со счетом 3:1, встреча "Металлурга" (Магнитогорск) и "Амура" (Хабаровск) завершилась со счетом 4:2 в пользу магнитогорской команды.

"Сибирь" смогла победить "Ак Барс" со счетом 3:2 по буллитам, "Салават Юлаев" одолел "Сочи" (2:1), а "Нефтехимик" обыграл "Барыс" (3:2).

Торпедо СКА КХЛ хоккей
