"Барселона" сыграла вничью с "Ньюкаслом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Фото: Michelle Mercer/Newcastle United via Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Английский "Ньюкасл" и испанская "Барселона" со счетом 1:1 завершили первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла на поле "Ньюкасла".

На 86-й минуте встречи гол забил футболист английской команды Харви Барнс. На 90+6 минуте пенальти реализовал Ламин Ямаль из "Барселоны".

Ответная встреча состоится 18 марта в Барселоне.

Победитель пары в четвертьфинале встретится с сильнейшим в противостоянии "Атлетико" (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия). В первом матче в Мадриде победил "Атлетико".

Также в параллельно шедшем матче "Аталанта" на своем поле в Италии со счетом 1:6 проиграла немецкой "Баварии". Победитель в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия).