Дмитриев и Мелкадзе вошли в расширенный состав сборной России на матчи в марте

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с расширенным списком игроков на вызов на мартовский сбор и матчи против Никарагуа и Мали.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, в список вошли 40 игроков:

Вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Максим Бориско ("Балтика", Калининград).

Защитники - Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев (все – "Спартак", Москва), Валентин Пальцев ("Краснодар"), Игорь Дивеев ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград).

Полузащитники - Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко (все – "Локомотив", Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров ("Спартак", Москва), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Сан-Себастьян), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – "Динамо", Москва), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Максим Глушенков ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Петров ("Балтика", Калининград), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Александр Головин ("Монако").

Нападающие - Константин Тюкавин, Иван Сергеев (оба – "Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – "Локомотив", Москва), Георгий Мелкадзе ("Ахмат", Грозный).

Со сборной Никарагуа россияне сыграют 27 марта в Краснодаре, с Мали – 31 марта в Санкт-Петербурге.