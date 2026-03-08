Большунов стал победителем в марафоне на чемпионате России

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

Дистанцию 50 км свободным стилем в формате масс-старта спортсмен преодолел за 2 часа 15 минут 52,5 секунды.

Второе место занял Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО), отставший от победителя на 40,3 секунды. Бронзовым призером стал Евгений Семяшкин (Коми) (+41,2 секунды).

Накануне чемпионкой России в женском марафоне стала Евгения Крупицкая.