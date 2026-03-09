Поиск

"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в матче 20-го тура РПЛ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" со счетом 2:2 завершил матч 20-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом".

Встреча прошла в Москве

"Ахмат" вел с разницей в два мяча, в его составе отличились: Георгий Мелкадзе (24-я минута) и Максим Самородов (26). "Локомотив" отыгрался благодаря точным ударами Лукаса Фассона (45+2) и Данила Пруцев (48).

"Локомотив" с 62 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 31 очком располагается на девятой строчке.

Локомотив футбол РПЛ Ахмат
