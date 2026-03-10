Поиск

Умер обладатель Кубка России по футболу в составе "Динамо" Сергей Некрасов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Динамо" Сергей Некрасов умер на 54-м году жизни, сообщает пресс-служба московского клуба.

"Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кончине ветерана предшествовала тяжелая болезнь.

Некрасов – воспитанник динамовской школы, в основном составе клуба полузащитник провел 195 матчей, забив 16 мячей. В 1995 году в составе "Динамо" Некрасов выиграл Кубок России. Также он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

