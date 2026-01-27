Поиск

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что сердце Игнатьева остановилось в ночь на 27 января.

Национальную команду страны он возглавлял с 1996 до 1998 год, до этого (1992-1996) входил в ее тренерский штаб. Игнатьев был помощником Юрия Семина в московском "Локомотиве", киевском "Динамо", работал, в частности, главным тренером раменского "Сатурна", московских "Торпело-ЗИЛ" и "Торпедо".

Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы-1988.

футбол Борис Игнатьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Умер Никита Симонян

Новости

"Металлург" первым обеспечил место в плей-офф КХЛ

Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Джастин Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе

Джастин Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе

Умар Нурмагомедов победил экс-чемпиона UFC на турнире в Лас-Вегасе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });