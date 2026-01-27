Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что сердце Игнатьева остановилось в ночь на 27 января.

Национальную команду страны он возглавлял с 1996 до 1998 год, до этого (1992-1996) входил в ее тренерский штаб. Игнатьев был помощником Юрия Семина в московском "Локомотиве", киевском "Динамо", работал, в частности, главным тренером раменского "Сатурна", московских "Торпело-ЗИЛ" и "Торпедо".

Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы-1988.