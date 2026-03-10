Поиск

Путин поздравил россиянок Ворончихину и Багиян с золотом Паралимпиады

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменок Варвару Ворончихину и Анастасию Багиян с золотыми медалями зимних Паралимпийских игр в Италии.

Поздравительные телеграммы президента опубликованы на сайте Кремля.

Глава государства назвал победы спортсменок триумфом и блестящим выступлением и отметил, в частности, что золотая медаль Багиян стала достойным вкладом в развитие отечественного и мирового паралимпизма.

Горнолыжница Ворончихина в понедельник выиграла соревнования в супергиганте, ее медаль стала первой золотой для команды России на Играх-2026. Во вторник награду высшего достоинства завоевала лыжница Багиян в спринте среди спортсменов с нарушением зрения.

Россияне на Паралимпиаде в Италии выступают под национальной символикой РФ. В честь Ворончихиной и Багиян здесь звучал гимн России и был поднят флаг страны.

Владимир Путин Анастасия Багиян Варвара Ворончихина
