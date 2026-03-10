Поиск

Российскую теннисистку дисквалифицировали за договорные матчи

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Алана Туаева дисквалифицирована на три года и девять месяцев за нарушение Антикоррупционной программы тенниса, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

26-летняя спортсменка признала свою вину в организации договорных матчей на турнирах серии ITF World Tennis Tour в 2023 и 2024 годах.

Туаева согласилась на согласованные санкции и отказалась от права на слушание перед независимым офицером по антикоррупционным делам. Помимо дисквалификации, она оштрафована на $30 тыс., из которых $21 тыс. - условно.

В сентябре 2025 года Туаева занимала рекордное для себя 1282-е место рейтинга WTA.

Спортсменка находится под предварительным отстранением с 19 декабря 2025 года. С учетом этого срока ее дисквалификация закончится 18 сентября 2029 года при условии погашения всех штрафных обязательств.

В период дисквалификации Туаевой запрещено участвовать в соревнованиях, работать тренером или посещать любые мероприятия, санкционированные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, FFT, Wimbledon, USTA) или национальными федерациями.

теннис
