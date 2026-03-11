Поиск

Игрок "Майами" установил рекорд века в НБА по очкам в одной игре

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Баскетболисты "Майами Хит" нанесли поражение "Вашингтон Уизардс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Майами завершилась со счетом 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32).

Главным героем матча стал баскетболист "Майами Бэма Адебайо. 28-летний американец набрал 83 очка. Это второй результат в истории НБА по количеству очков в одной игре, Адебайо превзошел достижение Коби Брайанта, который в 2006 году набрал 81 очко в матче за "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Торонто Рэпторс".

Абсолютный рекорд лиги принадлежит Уилту Чемберлену, который, играя за "Филадельфию Уорриорз", набрал 100 очков в матче против "Нью-Йорк Никс" в 1962 году.

баскетбол НБА
