У нижегородского ХК "Торпедо" возникли проблемы с вылетом из Череповца

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты нижегородского "Торпедо" не смогли вылететь из Череповца, где проводили матчи стартового раунда плей-офф КХЛ против местной "Северстaли".

Согласно сообщению клуба в телеграм-канале, команда направилась в аэропорт сразу после состоявшегося в среду игры. Самолет с игроками на борту уже выехал на полосу для взлета, но в последний момент вылет отменили. Команда направилась в отель.

Утром ситуация повторилась. Перед этим произошел инцидент в отеле. "Пожарная сирена в гостинице, эвакуация, пожарные — полный комплект", - рассказали, не приводя иных подробностей, в "Торпедо".

В первом матче серии 23 марта "Торпедо" обыграло "Северстaль" со счетом 4:1, во втором уступило – 0:4. Обе встречи состоялись в Череповце.

27 и 29 марта команды встретятся в Нижнем Новгороде.

