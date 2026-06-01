Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 1:0 победили национальную команду Швейцарии в финале чемпионата мира.

На 11-й минуте овертайма точный бросок нанес Конста Хелениус.

Теперь Финляндия – пятикратный чемпион мира.

Бронзовым призером ЧМ-2026 в Швейцарии стала сборная Норвегии, со счетом 3:2 в матче за третье место обыгравшая Канаду. Для норвежцев это первая медаль чемпионатов мира в истории.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не приняли из-за санкций.