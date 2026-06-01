Поиск

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 1:0 победили национальную команду Швейцарии в финале чемпионата мира.

На 11-й минуте овертайма точный бросок нанес Конста Хелениус.

Теперь Финляндия – пятикратный чемпион мира.

Бронзовым призером ЧМ-2026 в Швейцарии стала сборная Норвегии, со счетом 3:2 в матче за третье место обыгравшая Канаду. Для норвежцев это первая медаль чемпионатов мира в истории.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не приняли из-за санкций.

хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рублев выбыл из Roland Garros

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Россиянин Павлович нокаутировал бразильца Тейшейру на турнире UFC

Арне Слот покинул пост главного тренера "Ливерпуля"

Арне Слот покинул пост главного тренера "Ливерпуля"

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Roland Garros

Андрей Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros

Андрей Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros

Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче