Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над немцем Михаэлем Айфертом в главном поединке турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

В результате Бивол смог защитить чемпионские пояса RCC WBA и IBF.

На счету Бивола на профессиональном ринге теперь 25 побед (12 – нокаутом) при одном поражении.

Дмитрий Бивол бокс
