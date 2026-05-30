Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над немцем Михаэлем Айфертом в главном поединке турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.
Победу россиянину присудили единогласным решением судей.
В результате Бивол смог защитить чемпионские пояса RCC WBA и IBF.
На счету Бивола на профессиональном ринге теперь 25 побед (12 – нокаутом) при одном поражении.