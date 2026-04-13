"Металлург" выиграл у "Торпедо" третий матч серии плей-офф КХЛ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 4:2 взяли верх над нижегородским в третьем матче четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

В составе "Металлурга" голы провели Андрей Козлов (24-я минута), Никита Михайлис (27), Артем Минулин (32), Руслан Исхаков (33).

Авторы голов у "Торпедо": Алексей Кручинин (15), Василий Атанасов (60).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Металлурга". Следующий матч пройдет 15 апреля в Нижнем Новгороде. В случае победы магнитогорский клуб выйдет в следующую стадию турнира.