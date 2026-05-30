Арне Слот покинул пост главного тренера "Ливерпуля"

Фото: David Davies/PA Images via Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Арне Слот ушел в отставку с поста главного тренера "Ливерпуля", сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

Клуб приступил к поиску нового наставника.

Слот возглавил "Ливерпуль" летом 2024 года и в дебютном сезоне привел команду к званию чемпиона Англии.

До этого 47-летний специалист работал только у себя на родине в Нидерландах – в "Камбюре", АЗ," Фейеноорде". "Фейеноорд" под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов.

Сехон-2025/26 "Ливерпуль" завершил на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

футбол Ливерпуль Арне Слот
